"Большая Стройка" уже идет: советник премьера Голик показал опорную школу в Днепропетровской области

В рамках глобального проекта, который уже получил название "Большая Стройка", подходят к завершению работы на первых объектах.

Ход реконструкции опорной школы в Перещепино Днепропетровской области в Facebook показал советник премьер-министра Юрий Голик, который в правительстве курирует "Большую Стройку".

"Первые два фото - школа еще летом прошлого года и проект того, как она будет выглядеть после реконструкции. Все последующие фото - с официального сайта Днепропетровской ОГА - как школа меняется на глазах и выглядит сейчас", - пишет Голик и иллюстрирует изменения, произошедшие в Перещепино.

Школа в Перещепино до реконструкции

Проект реконструкции

Ход работ в данное время

Данная школа после ввода в эксплуатацию станет одной из сотни школ, которые правительство намерено построить и капитально отремонтировать в этом году по всей Украине.

"В проекте Большая Стройка, в котором в 2020 году будут введены в эксплуатацию 100 школ, 100 садиков, 100 стадионов и отремонтировано 4 тысяч км дорог, Днепропетровская область точно будет одним из лидеров", - сообщает подробности советник премьера.

Большое количество объектов инфраструктуры для детей в данный момент строится именно в Днепропетровской области. Работы на них были начаты еще предыдущей командой Днепропетровской ОГА, в которой Юрий Голик был советником губернатора и курировал, в числе прочего, развитие инфраструктуры области.

"Хорошо, когда есть преемственность, а все проекты продолжаются и реализовываются", - отмечает Голик.

Для осознанного планирования строительства объектов во всех регионах Украины правительство разработало онлайн-карту, с помощью которой можно оценить реальные потребности того или иного региона в конкретных объектах инфраструктуры.