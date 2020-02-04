Трагедия на стройке "Немо": в СМИ раскритиковали прокуратуру Вихора за саботаж дела

Одесская областная прокуратура под руководством Максима Вихора затягивает расследование смерти рабочего, которого придавил строительный кран.

Об этом пишут "Подробности".

На запрос СМИ в ГУ Нацполиции в Одесской области отказались предоставить информацию о ходе этого расследования. В запросе были вопросы о том, какие производства были зарегистрированы по данному происшествию, подготовлены ли подозрения и кому объявлены.

В полиции отметили, что проводят досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности, оно якобы продолжается.

По данным реестра, процессуальных действий по делу не проводили почти год. Последнее судебное заседание датируется 8 февраля 2019 года. Полиция так и не установила никаких новых фактов причин гибели рабочего на основании экспертизы.

При этом за процессом расследования уполномочена следить прокуратура Одесской области.

17 января суд наложил арест на земельный участок, где случилась трагедия, с запретом проводить какие-либо строительные работы. Фирма "НЕПТУН-БІЛА СФЕРА" подала апелляцию, которую судья удовлетворил и снял арест. 8 февраля следователь попросил судью наложить арест на строительный участок, так как есть основания считать, что эта территория может быть доказательством преступления. Судья отклонил ходатайство.

В то же время ряд СМИ писали, что рабочего в день трагедии вынудили выйти на объект, несмотря на плохие погодные условия, соответственно, как минимум должен был быть допрошен подрядчик. Однако прокуратуру и полицию эти сведения не заинтересовали.

Следует отметить, что соучредителем группы этих строительных компаний под брендом "ВесТТ" является Василий Митриев. В 2018 году налоговая служба Одесской области открыла против фирм Митриева уголовное производство за незаконное обналичивание значительных сумм на поставках бетона. В феврале 2015 года Митриева судили за уклонение от уплаты налогов. Заказчиком указанного строительства, по мнению СМИ, является депутатская семья Кисловских.

"Кисловский вместе с директором фирмы-подрядчика "ВесТТ" Василием Митриевым за саботаж в расследовании данного случая "отблагодарили" областного прокурора Максима Вихора", - говорится в материале.