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"Большая Стройка" даст 150 тысяч рабочих мест в дорожной отрасли - координатор программы Юрий Голик

понедельник, 02 марта 2020, 14:01
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"Большая Стройка", которая официально началась 1 марта, даст мощный стимул развитию экономики Украины - только в дорожном строительстве будет создано около 150 тысяч рабочих мест.

Такое мнение высказал для Украина 24 советник премьер-министра Юрий Голик, который координирует национальный инфраструктурный проект "Большая Стройка".

"Строительная отрасль – отрасль, в которой занято огромное количество людей. Мы посчитали, что проект "Большая Стройка" создает порядка 150 000 рабочих мест", - заявил Голик.

Координатор программы "Большая Стройка" добавил, что учитывались только подрядные организации, которые будут непосредственно выполнять работы. На самом же деле, в "Большой Стройке" будет задействовано гораздо большее количество людей, особенно, если учесть, что проект включает в себя не только дорожное строительство.

Всего, по планам правительства, в течение 2020 года в рамках "Большой Стройки" должно быть построено и отремонтировано 4 000 км дорог национального и международного значения, 2 500 км дорог областного и сельского значения, 100 школ, 100 детских садов, 100 стадионов и 212 приемных отделений неотложной медицинской помощи.

Как сообщалось, для финансирования дорожных работ на 2020 год предусмотрена рекордная сумма 107 млрд гривен, которая состоит из нескольких каналов: Дорожный Фонд, помощь международных финансовых организаций, кредиты Укравтодора под государственные гарантии и часть денег, которые Украина получила от российского "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража.

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