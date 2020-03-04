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Координатор "Большой Стройки" Юрий Голик объявил о подписании договора на достройку мостов в Запорожье

среда, 04 марта 2020, 10:55
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Компания ONUR (Турция), которая выиграла тендер на достройку мостов через Днепр в Запорожье, подписала контракт с Укравтодором, компания обязуется до 3 марта 2024 года достроить мосты через два рукава Днепра, при этом Укравтодор рассчитывает, что работы будут выполнены в течение двух лет.

О подписании контракта в Facebook сообщил советник премьер-министра Юрий Голик, который является координатором национальной инфраструктурной программы "Большая Стройка".

"Сегодня подписан договор с победителем тендера на достройку Запорожских мостов. Далее - начало работ", - пишет Голик.

Строительство мостов в Запорожье началось еще в 2004 году, однако не было доведено до конца, и работы на объекте были остановлены.

"Запорожский мост имеет значение для всей страны, это сложный инженерный объект, в истории современной Украины аналогов такого строительства нет", - сказал глава Укравтодора Александр Кубраков после подписания контракта.

Как сообщается на сайте Кабмина, "Согласно проекту строительства - это магистраль непрерывного движения протяженностью более 9 км, связывающая правобережную часть города Запорожье с центральной левобережной частью и основной северной промышленной зоной через оба рукава реки Днепр и остров Хортица. Магистраль состоит из шести транспортных развязок, в составе которых 27 искусственных сооружений, в том числе два 2 внеклассных моста с отдельными сооружениями под каждое направление движения".

Согласно контракту, турецкая компания Onur Taahhut выполнит достройку мостов за 11,9 млрд гривен.

Масштаб предстоящих работ Голик показалв Facebook: "Запорожье. Мосты. Как они выглядят сейчас. И как они будут выглядеть после окончания их достройки".

Компания OnurTaahhutTasimacilik İnsaatTicaretVeSanayiAnonimSirketiоснована в 1991 году. Компания успешно реализовала важные проекты в Хорватии, Украине, Тунисе, Молдове, Омане, Экваториальной Гвинее и Туркменистане. Имеет богатый опыт выполнения строительно-монтажных работ на объектах инфраструктуры по всей Украине. Компания Onur стала победителем тендера, состоявшегося 21 февраля, предложив цену на 422 млн гривен меньше установленной до начала торгов.

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