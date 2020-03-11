"Большая стройка" появилась в Telegram - координатор Нацпрограммы Юрий Голик

Отследить ход строительства дорог, школ, садиков и других объектов, которые строятся или ремонтируются в рамках "Большой стройки", теперь можно в Telegram-канале.

О его создании сообщил координатор Национальной программы Юрий Голик.

"Мы хотим, как можно полно информировать всех о том, как работает "Большая стройка". Любой, кто подпишется на Telegram-канал, может узнать, на какой стадии строительство или ремонт объекта там, где он живет, или того, который кому-то очень важен”, - сказал Голик.

В канале публикуются фото и видео работ, которые с началом весны активно запустились по всей стране.

Ранее Юрий Голик сообщил, что бюджет дорожных работ "Большой стройки" на 2020 год составит рекордные для Украины 107 млрд гривен.

Правительство намерено за пять лет отремонтировать все 24 000 км основных дорог Украины. В ходе "Большой стройки" 2020 года будут построены и отремонтированы 4 000 км дорог национального и международного значения. Еще 2 500 км дорог областного и сельского значения приведут в порядок областные администрации.