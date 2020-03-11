RU  UA  EN

среда, 11 марта
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.25
Меню
Политика

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

11 марта

08:59
Рынок "застыл": что происходит с ценами на нефть после грандиозного обвала
08:14
Доллар стремительно дорожает: свежий курс валют на 11 марта

10 марта

17:28
Может лишить Украину шансов на компенсации от РФ: в СМИ рассказали о последствиях сделки с "Проминвестбанком"
17:09
В Нацбанке сделали важное заявление о падении гривны
16:30
Альфа-Банк Украина подключился к системе BankID от НБУ
13:25
Курс доллара в Украине "штормит": свежие данные из обменника в Киеве
10:54
Что происходит с долларом в обменниках Киева после "черного понедельника": фото
08:20
Гривна дешевеет: Нацбанк изменил курс валют на 10 марта

9 марта

17:51
Давление на гривну усилится: озвучены главные риски для Украины от падения цен на нефть
14:28
Чем может грозить Украине катастрофический обвал цен на нефть: нардеп указал на опасность
10:42
Глобальный кризис и "смерть" бюджета: чем обернется для России падение рубля
08:26
Украинцев ждут серьезные изменения с налогами: кому придется платить больше
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

"Большая стройка" появилась в Telegram - координатор Нацпрограммы Юрий Голик

среда, 11 марта 2020, 12:26
переглянути новину українською

Отследить ход строительства дорог, школ, садиков и других объектов, которые строятся или ремонтируются в рамках "Большой стройки", теперь можно в Telegram-канале.

О его создании сообщил координатор Национальной программы Юрий Голик.

"Мы хотим, как можно полно информировать всех о том, как работает "Большая стройка". Любой, кто подпишется на Telegram-канал, может узнать, на какой стадии строительство или ремонт объекта там, где он живет, или того, который кому-то очень важен”, - сказал Голик.

В канале публикуются фото и видео работ, которые с началом весны активно запустились по всей стране.

Ранее Юрий Голик сообщил, что бюджет дорожных работ "Большой стройки" на 2020 год составит рекордные для Украины 107 млрд гривен.

Правительство намерено за пять лет отремонтировать все 24 000 км основных дорог Украины. В ходе "Большой стройки" 2020 года будут построены и отремонтированы 4 000 км дорог национального и международного значения. Еще 2 500 км дорог областного и сельского значения приведут в порядок областные администрации.

Фотогалереи

Все
Десять романтических локаций Киева
Верховная Рада сменила правительство
Киевский винный склад. От образцовой архитектуры до
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке
В Киеве разрушается уникальное здание пивзавода Рихтера
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания

Читайте также

​Попытка №2: Зеленский вновь обновляет губернаторский состав

Нынешняя государственная политика убивает маленькие города и села - депутат сельского совета Николай Смилык

Между двух "нулей": кто может стать новым главой Донецкой области

​Рейтинг глав ОГА: "подводные камни" работы администраций

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: