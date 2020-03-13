Экс-губернатор Круглов присоединился к партии "Наш край" в Николаевской области

Глава Николаевской облгосадминистрации 2010–2014 гг. Николай Круглов вступил в политическую партию "Наш край".

Об этом сообщает пресс-служба партии.

По словам председателя фракции партии "Наш край" в Николаевском областном совете Юрия Кормышкина, партия активно готовится к предстоящим местным выборам.

"Николаевская областная организация партии "Наш край" активно готовится к предстоящим местным выборам. Мы укрепляем свои позиции и усиливаем команду. С сегодняшнего дня вместе с "Нашим краем" в Николаевской области будет работать уважаемый мною и жителями региона человек, опытный хозяйственник, бывший губернатор Николаевской области Николай Круглов. У меня уже есть опыт сотрудничества с Николаем Петровичем, он достаточно много сделал для развития Николаевщины, и я рад, что наша команда пополняется настоящими профессионалами", – отметил Юрий Кормышкин.

Как известно, на выборах в ОТГ 22 декабря 2019 года "Наш край" вошел в тройку лидеров и стал первым по партийным спискам.