Зеленский покинул Украину на несколько дней: фото и реакция сети

Победитель президентских выборов Владимир Зеленский вместе с детьми улетел в Турцию, пообещав вернуться через два дня.

Об этом он написал утром 26 апреля на своей странице в Facebook, опубликовав фото с трапа самолета.

"Договаривались быть открытыми. Так вот. Вылетаем в Турцию. Отвожу детей на ежегодный фестиваль "Весело". А сам через 2 дня назад. За 4 месяца... первые выходные. Всем желаю тепла, здоровья и норм. отдыха !!!)))", - написал Зеленский.

В комментариях люди бурно обсуждают вылет Зеленского из Украины. Часть украинцев требует от него полностью отдаться работе и заняться решением актуальных проблем. Другая часть защищает Зеленского, желая новоизбранному президенту хорошего отдыха и скорейшего возвращения домой.

Как сообщал "Апостроф", ранее Зеленский записал видео, в котором обвинил ЦИК в затягивании официального объявления результатов второго тура выборов президента.

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