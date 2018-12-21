30-летие первого запуска украинского самолета-гиганта "Мрия": в сети показали архивное видео

30 лет назад, 21 декабря 1988 года, самый большой в мире самолет Ан-225 "Мрия" осуществил свой первый полет.

Соответствующее видео опубликовано на Facebook странице "Антонов".

На записи можно увидеть кадры дебютного полета "Мрии" и представление самолета тогдашним генеральным авиаконструктором "Антонова" Петром Балабуевым.

"Этот самолет, он понесет на своем борту имя "Мрия", прекрасное украинское слово "Мрия", мечта, как и неугомонность человека вечно дерзать, вечно стремиться к лучшему", – сказал разработчик самолета-рекордсмена.

Первый полет "Мрии" выполнял экипаж во главе с командиром Галуненко А.В., второй пилот - Горбик С.А., штурман-испытатель - Нечаев С.Ф., бортинженер-испытатель - Шулещенко А.Н., бортинженер-испытатель - Гусар В.А., бортрадист-испытатель - Белоусов В.К., ведущий инженер-испытатель - Харченко М.Г.

Как отмечается, на самолете Ан-225 установлено 462 авиационных рекорда, из них 240 мировых и 222 национальных рекордов Украины.

Напомним, как сообщал "Апостроф", 7 июня 2018 года умер известный авиаконструктор Виктор Толмачев, ставший одним из создателей легендарных самолетов Ан-124 "Руслан" и Ан-225 "Мрия".