Сети повеселил выпуск в Луганске монет с ликвидированными главарями ЛНР: фото

В оккупированном Луганске местный "государственный банк" выпустил монеты с изображениями ликвидированных главарей боевиков так называемой ЛНР.

Изображения новых монет опубликованы на сайте "госбанка ЛНР".

В частности, на монетах изобразили Алексея Мозгового, Павла Дремова, Александра Беднова по кличке "Бэтмен", Валерия Болотова и других.

В сети шутят над тем, что большинство изображенных боевиков было, судя по имеющимся данным, ликвидировано своими же товарищами.

"Что забавно, все данные "герои" отбыли к дидам пить лаву с рюмок, благодаря помощи своих же корешей", – пишет в Facebook пользователь Александр Коваленко.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в сети сообщили о ликвидации боевика так называемой ЛНР, фигуранта "Миротворца", Александра Булгакова по кличке "Борода".