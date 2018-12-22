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Президентский номер с золотой батареей: сети повеселило фото камеры в Лукьяновском СИЗО

суббота, 22 декабря 2018, 13:23

В сети показали забавное фото батареи в Лукьяновском СИЗО, покрашенной в золотистый цвет.

Соответствующие фото опубликовал в Facebook журналист Евгений Манженко.

"Отлично Лукьяновское СИЗО отремонтировали. Как для себя", - подписал он снимки.

Под постом появились забавные комментарии пользователей.

"Золотая батарея!!!", "И ничего, кстати, смешного. Стильно, пшонно, я бы сказал", "это для Хфьодарича готовят?", "Батона на столике не хватает", "Ждут Витю)", "Это всьо с унитаза переплавили!!! Тихонечко))) и немного с батона добавили", "на букинг коме щаз на него скидки хорошая есть", "неужели Легитимича отдают обратно в Украину?", - пишут комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", в пятницу, 21 декабря, в Киеве торжественно открыли после ремонта корпус Лукьяновского следственного изолятора.

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