Украинские спасатели снялись к Новому году в забавном видео

В сети разместили видеоролик, который сняли спасатели к новогодним праздникам.

Видео разместили в социальных сетях пресс-служба ГСЧС.

"Взрослые и дети все верят в чудеса. В эту тайную ночь на Святого Николая чудеса случаются. В предпраздничное время помощники Николая и Деда Мороза будут делать добрые дела в усиленном режиме", - написали на странице Службы спасения.

В веселом видео спасатели спели песню на собственный мотив, а также станцевали интересный танец. Кроме этого в ролике показали и работу ГСЧС, как спасаиели на своих машинах выезжают на вызова.

Как сообщал "Апостроф", 19 декабря в центре Киева на Софийской площади зажгли главную елку страны. Также стало известно, что в новогоднюю ночь в Киеве городской пассажирский транспорт будет работать на три часа дольше, фуникулер - круглосуточно. А тем временем в декабре-январе в Украине будет 11 официальных выходных.