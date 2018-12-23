Как тренируются украинские десантники: опубликованы яркие фото и видео

Новобранцы десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины проходят интенсивные тренировки с различными видами оружия в полевых условиях.

Об этом сообщается в сюжете "24 канала".

"В учебном центре готовят элитных бойцов, готовят к войне. Где выходных не существует в принципе. Поэтому быть готовым в любое время к чему угодно, действовать вовремя и по команде в армии не менее важно, чем метко стрелять", – говорится в репортаже.

На видео, опубликованном журналистами, можно увидеть, как десантники учатся стрельбе из гранатометов.

"Это выстрел к РПГ-7В, и я вам скажу, что это первая в моей жизни граната, которую я держу в руках. Поэтому я ничего сказать не могу, потому что я не знаю как оно будет. И что с этим всем делать я тоже пока не знаю", – признается один из десантников.

Однако, выстрел получается успешным. Новобранец попадает в цель с первого раза.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в начале декабря на общевойсковом полигоне оперативного командования "Север" Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины прошли тактические учения.