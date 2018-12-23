На Донбассе погиб популярный герой мемов: боевики довели сеть до истерики

Сеть рассмешил очередной фейк о "гибели" героя интернет-мемов под видом "героя Новороссии".

На это обратил внимание в Twitter известный блогер Фашик Донецкий‏.

На этот раз в соцсетях распространяется фото бразильского стриптизера Рикардо Милоса, известного по вирусному видео, в котором он танцует в одних трусах и красной бандане.

Авторы коллажа назвали бразильца "сержантом 14-й дивизии 88 полка ДНР" с позывным "славянин".

Комментаторы со смехом восприняли появление очередного креатива о "героях Новороссии". Однако часть пользователей все же поверили в правдивость шутки.

Видео с Милосом стало известным в 2017 году и породило множество видеомиксов. Со временем мемы с Рикардо стали активно постить в соцсетях.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети высмеяли фейк росСМИ об убитом "герое" ЛНР.