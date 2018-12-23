Погода в Украине на Новый год: синоптик озвучила первый прогноз

В новогоднюю ночь в Киеве ожидается мокрый снег и небольшой мороз.

Об этом на своей странице в Facebook пишет синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, 31 декабря – 1 января к Украине приблизится циклон атлантического происхождения.

В ночь на 1 января мокрый снег будет на Западе и Севере Украины (в том числе и в Киеве). Днем 1 января осадки охватят также Центр, Восток и Юг.

Осадки ожидаются преимущественно в виде мокрого снега, а днем – дождя, в зависимости от температуры воздуха.

Ночью 1 января в Украине ожидается 0-6 градусов мороза, в Сумской и Харьковской до -8 градусов, на западе Украины около нуля.

В Киеве в новогоднюю ночь до -3 градусов, днем 1 января до 2 градусов.

Однако синоптик в то же время подчеркивает, что прогноз предварительный и будет уточняться в дальнейшем.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в среду, 19 декабря, в центре Киева на Софийской площади зажгли главную елку страны.

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