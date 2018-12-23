РУС. | УКР.

воскресенье, 23 декабря
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.40
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

23 декабря

17:56
Украинские пограничники в Азовском море получили новый катер: фото
17:30
В "Динамо" приняли неожиданное решение по новогодним сувенирам из-за российского клуба
17:27
Под Киевом автобус с пассажирами врезался в трактор: опубликовано фото
16:58
SpaceX с пятого раза запустили ракету с важным военным спутником: яркое видео
16:56
В России видный чиновник отправил дочь на отдых для малоимущих: в сети скандал
16:38
Кубок мира по биатлону: результаты и видео женского масс-старта в Нове Место
16:26
Под Киевом на стройке нашли тело зверски убитой женщины: детали
16:25
Две украинские биатлонистки вошли в топ-20 в масс-старте на Кубке мира
15:57
У Трампа подметили замашки, которые угрожают всему миру
15:28
Погода в Украине на Новый год: синоптик озвучила первый прогноз
14:59
В Киеве перекрывали станцию метро: что известно
14:50
В команде украинского боксера сделали заявление о возможном поединке с Ломаченко
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​Синоптики "порадовали" украинцев погодой на католическое Рождество

воскресенье, 23 декабря 2018, 06:36

Согласно прогнозам синоптиков, со следующей недели в Украине опять начнет холодать.

Об этом говорится в материале "Апострофа".

Как отмечают синоптики Укргидрометцентра, с 24 декабря морозы опять начнут "подкрадываться" в Украину.

С понедельника, температура воздуха вновь начнет постепенно падать. На юге похолодает - от 4 тепла до 1 мороза днем до 2-4 градусов с отметкой "минус" ночью. В центре и на востоке страны столбики термометров покажут 1-3 ниже нуля в дневное время суток и столько же после заката солнца. На западе дневные температуры будут колебаться в пределах от 0 до 3 мороза и столько же градусов ожидаются ночные температуры. Прохладнее всего будет на севере страны: 2-4 градуса с отметкой "минус" как днем, так и ночью.

Кроме того, дожди и мокрый снег в понедельник пройдут по всей территории Украины.

Во вторник, 25 декабря, температурная картина дня останется неизменной, а вот ночью столбики термометра опустятся до 5-8 градусов мороза на севере, в центре и востоке Украины, на остальной же территории страны: относительно комфортные ночные 1-3 градуса с отметкой "минус". Снег в этот день продолжит засыпать практически все регионы Украины, кроме Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областей. До конца недели, по прогнозам синоптиков, температура воздуха вновь упадет до 5-7 градусов ниже нуля.

Детально о погоде в ближайшие дни читайте в материале "Апострофа": Оттепель со снегом: с какой погодой в Украину придет католическое Рождество.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве зажгли главную елку страны

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

В лучших традициях Януковича: абсурдные схемы и орды титушек под Киевом

"Общество сострадания" как общество будущего

Оттепель со снегом: с какой погодой в Украину придет католическое Рождество

Голубая "бодяга": как украинцам не платить за воздух по цене газа

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2018 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: