Украинцев предупредили об опасной непогоде

Из-за осадков и таяния снега уровень воды в реках может значительно подняться, также ожидается ледоход и не исключается схождение лавин.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, 23-24 декабря на реках бассейнов Сяна, Днестра на Львовщине и Ивано-Франковщине она может подняться на 0,2 - 1,2 м. 23-25 декабря на реках бассейна Западного Буга, Припяти на 0,1-0,6 м.

Помимо этого, местами ожидается ледоход, при этом могут формироваться заторы льда с резкими колебаниями уровней воды.

Кроме этого, украинцев предупредили о лавинной опасности. Из-за метели и снегопада 23-24 декабря в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность – 3 уровень.

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