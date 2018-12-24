Дождь, мокрый снег и гололед: украинцев "порадовали" погодой на начало недели

Начало недели в Украине ознаменуется снегом, мокрым снегом, а местами даже дождем.

Об этом сообщила Наталка Диденко в Facebook.

"24 декабря, в канун западного Сочельника, в Украине ожидается нестабильная погода. Завтра выпадет снег, мокрый снег, на юге будет преимущественно дождь. В восточных областях понедельник ограничится лишь облаками - без существенных осадков. Преобладать южный ветер будет на западе Украины - северо-западный, порывистый, местами с штормовыми порывами", - написала она.

Что касается Киева, то в понедельник, 24 декабря ожидается снег и мокрый снег, налипание мокрого снега, на дорогах гололед. 25-26 декабря в Киеве морозы окрепнут до -2-8 градусов.

Подробнее о погоде на декабрь, читайте в материале "Апострофа": "Качели" со снегом: какой будет погода в декабре.