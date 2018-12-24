В сети опубликовали письмо юного украинского узника Кремля

В сети опубликовали письмо молодого украинского моряка, который оказался в числе захваченных во время атаки России в Азовском море.

Его опубликовала Таисия Турчин в Facebook.

"Один из военнопленных моряков, молодой, Андрей Эйдер написал ответ на мое письмо. Несложно заметить закрашенные цензором несколько слов. Нам в редакции понадобилось секунд 5, чтобы понять, какие же слова смутили тюремных цензоров путинского режима. А вы поняли?" – написала она.

В письме действительно есть пара слов, которые заштрихованы ручкой. Даже за штрихом понятно, что эти слова – Слава Украине.

В письме моряк просит не забывать украинцев о них.

Подробнее о ситуации в Азовском море, читайте в материале "Апострофа": Азовский кризис: пять последствий для Украины.