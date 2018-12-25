Это личное: капеллан ВСУ поразил сеть историей о войне на Донбассе

Капеллан ВСУ рассказал о своем видении войны на Донбассе и о своем участии в ней.

Об этом пишет фонд Вернись живым.

"Чтобы вы понимали, я в Да Винчи был и как капеллан, и как боец! То есть, беру в руки оружие. Меня часто спрашивают, почему я это делаю, будучи священником. Я говорю: извиняюсь, это мое личное", - говорит он.

Сообщается, что Схима родился в Красноярском крае. Его родителей выселили туда, но за 20 лет разрешили вернуться на Буковину. Деда расстреляли, а бабушка отказывалась от пенсии - не хотела ничего от советского государства, которая забрала у нее мужа и собственную юность.

"Капелланы, которые приезжают на пару дней, не могут ребятам ничего доказать. А когда ты стоишь на позиции - месяц-два-три, они доверяют тебе", - уверен он.

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