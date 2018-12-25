​Людей взяли в "заложники": аэропорт под Киевом попал в скандал с туристами

Более 170 человек вынуждены ждать самолет в Египет в аэропорту "Борисполь", который должен был улететь в Хургаду еще в три утра.

Об этом рассказала одна из пассажирок, которая также оказалась в заложниках ситуации, передает ТСН.

"Рейс переносили уже раз 5 - из-за погоды, из-за отсутствия самолета, теперь уже говорят, что у пилота закончился рабочий день и вынуждены ждать новую команду", - рассказывает Екатерина.

Люди уставшие и возмущены. Сначала их держали в одном из терминалов. Правда, в 7 утра накормили. А ближе к 8:00 людей пустили в зону вылета, где они находятся до сих пор.

"Люди на эмоциях, здесь полно детей. Они взяли уже в "заложники" представителей компании Bravo Airways, которая должна была осуществить рейс. Их не отпускают, эти представители ждут здесь самолет вместе с нами", - добавляет девушка.

По последней информации, рейс должен был состояться в 13:00.

Как сообщал "Апостроф", 14 декабря в аэропортах Одессы, Киева, Львова и Харькова с 12 декабря были задержки рейсов из-за сильных снегопадов.