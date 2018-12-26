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Больные люди: в сети высмеяли предложенный в России "план" по уничтожению США

среда, 26 декабря 2018, 10:38

В России предложили развернуть Гольфстрим для уничтожения США.

Об этом сообщают росСМИ.

В РФ предложили коварный "план": прорыв радиальной дайки исландского вулкана Снайфельсйокюдль термоядерным зарядом обрушит юго-западный склон с ледником в Атлантический океан и как следствие спровоцирует разворот течения Гольфстрим, воды которого затопят восточное побережье Северной Америки.

"Возникший оползень создаст напор воды в котловине Ирмингерского моря до Лабрадорского шельфа, где глубина на крае — 300 метров, в каньоне - больше двух километров. Тем самым получим длинную волну в юго-западном направлении. Насколько далеко она продвинется по оси Мирамиши - Вашингтон, зависит от напора", - полагает автор публикации Чоро Тукембаев.

По его мнению, "природный канал подобен аэродинамической трубе, на входе которой вулкан, на выходе - Вашингтон", и расположен поперек "пролива имени Сталина", о котором говорил лауреат Нобелевской премии мира, советский физик-теоретик Андрей Сахаров.

Тукембаев заявляет, что в случае применения российского подводного беспилотника "Статус-6" ("Посейдон") последствия суперцунами усугубит радиоактивная вода. Также автор рассмотрел возможность затопления Европы, для чего потребуется создать волну в "природном канале", который начинается от вулканического острова Ян-Майен и достигает Амстердама.

Пользователи сети высмеяли такое "предложение" в комментариях.

Как сообщал "Апостроф", в России решили создать систему автоматического ответа на случай ядерного удара США и гибели президента Владимира Путина.

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