Известный артист поставил украинцам неприятный "диагноз"

Известный ведущий и комик Сергей Притула заявил, что украинцы все еще "довольно примитивны как нация".

Об этом он заявил в эфире радио НВ.

"Проблема огромная в обществе. Огромное количество людей, которые идут на выборы, понятия не имеют, чем занимается парламент: зону ответственности и сферу деятельности. Они думают, что если ты депутат, значит, ты должен решать любые вопросы, аж до лампочки в подъезде. А если ты министр, ну так тем более – ты все должен решить. А если ты президент, ну тогда ты берешь, скажем, какого-то губернатора и выбиваешь из него все, что только можно, завтра все это должно быть сделано", - отмечает артист.

"Запрос есть в обществе на твердую руку. Многим украинцам хочется видеть при власти такой себе вариант украинского батьки. Чтобы он был мощным, чтобы вышел, сказал и отрубил. Чтобы сразу все сделали. Правда, никто не смотрит, что присутствие такого батька при власти будет иметь определенные последствия, которые упираются в свободу слова, упирается в притеснения гражданского общества", - говорит Сергей Притула.

"Неприятно это констатировать, но, к сожалению, мы еще достаточно примитивны как нация, которая имеет роскошное право не только быть избранным, но еще и выбирать. Очень много людей выбирают эмоционально, кто-то выбирает желудком, кто-то карманом, кто-то сознательно. Вот пока баланс среди этих людей не изменится в сторону сознательно выбирающих, будем пожинать популистов при власти, фракции, которые наполнены людьми, которые за гречку попроходили в парламент", - отмечает артист.

По словам Притулы, у людей, особенно на периферии, страшная ситуация: там людям, бывало, дают по 200 гривен, чтобы они проголосовали "правильно". А они берут с удовольствием и говорят, что другие вообще ничего не дают.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в сентябре 2018 года Сергей Притула по случаю смерти главаря так называемой ДНР Александра Захарченко спел на русском отрывок из песни Аллы Пугачевой "Звездное лето".