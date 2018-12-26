Стало известно о смерти "народного героя" Украины, воевавшего на Донбассе

В среду, 26 декабря, ушел из жизни участник боевых действий на Донбассе, уроженец Черновицкой области Игорь Тарновецкий.

Об этом в Facebook сообщила волонтер Галина Абрамюк.

По ее словам, у военного произошла остановка сердца.

Игорь Тарновецкий был офицером 28 бригады, был уроженцем села Неполоковцы, Кицманского района.

По информации местных СМИ, в сентябре этого года ему был вручен орден "Народный Герой".

Как сообщал "Апостроф", ранее в Херсоне простились с командиром снайперов, погибшим на Донбассе.