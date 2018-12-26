Украинцам объяснили, как голосовать на выборах с ID-картами вместо паспортов

Украинцы, которые поменяли паспорт-книжку на пластиковую карту, без проблем смогут проголосовать на президентских выборах.

Об этом сообщила глава ЦИК Татьяна Слипачук, передает LIGA.net.

Она подчеркнула, что пластиковая карта - такой же документ, как и паспорт-книжка.

Глава ЦИК также отметила, что некоторые вопросы были во время выборов в территориальные общины, но они решались. По ее словам, ЦИК вскоре получит информацию о том, какие проблемы возникали, обработает ее и примет меры, чтобы они не повторялись.

"Перед президентскими выборами мы дадим дополнительные разъяснения", - добавила Слипачук.

Чиновница также уточнила, что на избирательный участок собственнику пластиковой карты лучше брать с собой весь пакет документов, который прилагается к карте и предварительно проверить себя в реестре избирателей.

Как сообщал "Апостроф", ранее было названо огромное число недействительных украинских паспортов.