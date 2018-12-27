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Глава РПЦ грубо отозвался о Вселенском патриархе из-за томоса

четверг, 27 декабря 2018, 23:34

Решение Константинополя о предоставлении Томоса Украине не могло быть принято в здравом уме.

Об этом заявил Глава РПЦ патриарх Кирилл, передает Интерфакс.

"Действия Константинополя вызывают удивление еще и с точки зрения здравого смысла. Ну как можно было заявить о том, что отменяется грамота патриарха Дионисия 1686 года! Ну кто-то в добром уме и твердой памяти может из церковных или светских руководителей заявить о том, что какой-то акт исторический, которому 300 лет, отменяется!" - заявил он в среду, 26 декабря в Москве.

Такой же странной, по его мнению, была бы отмена акта о независимости Соединенных Штатов.

"Что изменится? Все посмеются", - сказал патриарх, подчеркнув, что "отмена" 300-летнего документа – это "карикатуризация истории", на которую в Константинополе, однако, пошли, и получилась " трагедия с комедией вместе".

Как сообщал "Апостроф", Вселенский патриарх ответил на обвинения РПЦ в получении взятки от Украины.

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