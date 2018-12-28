Продают почти везде: названы лидеры подделок среди украинских продуктов

Перед новогодними праздниками в Украине на прилавках магазинов выросло количество фальсифицированных продуктов питания: особенно осторожными стоит быть с маслом, колбасой и икрой.

Об этом в эфире "ObozTV" рассказал начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

"На сегодняшний день в топе находится масло, колбасные изделия и икра. Сегодня покупать такие продукты питания можно только в местах организованной торговли", – подчеркнул Рубан.

"При проведении лабораторных исследований почти во всех супермаркетах Киева установили, что фальсифицированного масла, а именно с содержанием стеарина и пальмового масла, 12-15%. Этот же показатель по стране – 20-30%", – сообщил он.

По словам чиновника, Госпродпотребслужба на сегодняшний день также фиксирует массовые обращения относительно икры, которую продают в интернете.

"Мы провели отбор образцов и обнаруживаем несоответствие – это не икра, а белковый продукт, похожий на икру. Он так и называется", – пояснил он.

Представитель Госпродпотребслужбы посоветовал обязательно обращать внимание на маркировку продукта: "Покупают, например, масло, а там написано – "масляный продукт" или "сырный продукт", который не является сыром".

"Продукты питания надо покупать только в местах организованной торговли – там, где есть хозяйствующий субъект, который осуществляет продажу, есть субъект, ответственный за безопасность, есть орган, контролирующий данные товары", – добавил Рубан.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, насколько в Украине подорожал новогодний стол по сравнению с прошлым годом.