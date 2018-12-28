Украинские военные совершили первые полеты на новом вертолете: фото и видео

Вертолет Ка-226, который недавно получила 10-я авиационная бригада ВМС Украины, начал свои первые полеты.

Об этом сообщает "Думская".

Это первая абсолютно новая машина, доставшаяся морским летчикам за 27 лет независимости. Машину обкатывают на авиационной базе Кульбакино, что возле Николаева.

Вертолет Ка-226 был построен чуть больше десяти лет назад Кумертаусским авиационным производственным предприятием и первоначально предназначался для украинских спасателей. Контракт стоимостью почти 30 миллионов гривен Министерство по чрезвычайным ситуациям Украины (с 2012 года - ГСЧС Украины) заключило с украинским же ООО "Гелаксис", которое, в свою очередь, заказало вертолет через компанию Cantek Trading Inc. (Канада) еще в 2007 году.

Вертолет был принят в Кумертау в сентябре 2008 года, а в январе 2009-го его доставили в Вильнюс (Литва), где он должен был растамаживаться МЧС для доставки в Украину.

В течение последующих нескольких лет спасатели судились с ООО "Гелаксис" (объявившим о банкротстве в 2011 году) по поводу оплаты таможенных процедур, но в 2013 году Высший хозяйственный суд Украины постановил, что заниматься этой проблемой должно все же государство.

В итоге вертолет доставили наземным транспортом на украинский погранично-таможенный пункт Шегини, где временно передали на баланс департамента здравоохранения Львовской областной госадминистрации. Фактически его оставили на хранении у местного авиазавода. В Украине вертолет не эксплуатировался.

В начале 2015 года его планировали передать Днепропетровской областной госадминистрации для дальнейшего использования в зоне АТО, в частности для транспортировки раненых в медицинские учреждения. Однако эта идея не осуществилась, и в конечном итоге вертушку решили передать авиации ВМСУ.

13 июля 2017 года Львовский областной совет на внеочередной сессии утвердил обращение к премьер-министру Украины с просьбой ускорить передачу вертолета Минобороны для нужд морской авиации. Осенью прошлого года на львовский авиационный завод для освоения новой машины прибыли летчики и техники 10-й Сакской авиабригады

8 июня 2018 Ка-226 торжественно передали во Львове командиру бригады полковнику Игорю Бедзаю, а через несколько дней он прибыл на борту транспортного Ил-76 в расположение морских авиаторов, на аэродром Кульбакино. Огромную помощь в постановке вертолета "на крыло" оказывали простые львовяне, а особо благодарны военные волонтеру Даулету Бейсембаеву.

Однако первый большой полет машины состоялся лишь 8 декабря этого года. 27 декабря вертолет совершил 15-й старт в небо.

Сейчас летчики и техники всесторонне изучают машину и очень довольны приобретением. Инженерный состав отмечает, что новый "Камов" достаточно прост в обслуживании.

Вертолет намного тише и экономичнее своих старших собратьев и потребляет всего 180 литров керосина на час полета, против 600-700 у Ка-27. В бригаде рассказали, планируют использовать новую машину для санитарных перевозок. Кроме того, она будет перевозить командование ВМСУ на полигоны и в военные городки. Новая "кашка" снимет нагрузку по перевозкам с Ми-14 и Ка-27, к тому же можно будет сэкономить много топлива.

Отмечается, что это единственный вертолет подобного класса в наших Вооруженных силах. В бригаде надеются, что проблем с ним не будет.

О проблемах украинской авиационной промышленности читайте в материале "Апострофа" Мягкая эвтаназия: почему украинскую авиацию не спасут заграничные деньги.