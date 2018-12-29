Борьба за халяву: в сети показали фото давки у продуктового магазина в Одессе

В Одессе образовались огромные очереди в супермаркете за бесплатными товарами.

Об этом сообщает журналист Денис Корнышев в Facebook, публикуя фото.

"Утро в АТБ. Ничто не предвещало беды, кроме сотни бесплатных пакетов с мукой, маслом и кашей первым покупателям... Все закончилось за 15 минут и я смог спокойно взять фрукты", - написал он.

В сети тут же стали обсуждать увиденное.

Как сообщал "Апостроф", ранее в России дрались в очереди из-за чашек по акции в супермаркете. Помимо этого, ранее в российском городе Курган местные жители подрались за бесплатные футболки, которые раздавали на митинге партии скандального политика Владимира Жириновского ЛДПР. Также в сети появились видео с камер видеонаблюдения, зафиксировавшие как подростки устроили беспорядки в супермаркете "Ашан" на улице Берковецкой в Киеве.