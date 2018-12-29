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"Русский мир" разбросан: в сети показали фото свалку на улице Керчи в Крыму

суббота, 29 декабря 2018, 18:30

В сети опубликовали фото свалки мусора в одном из жилых дворов в городе Керчь в оккупированном Россией Крыму.

Об этом сообщает блогер под никои "КРЫМский бандеровец" на своей странице в Twitter.

"Крым. "Русский мир" разбросан на улицах Керчи. Вата недовольна", - написал он.

Также блогер опубликовал скриншот с группы "ВКонтакте", где кто-то анонимно поделился фотографией свалки. На фото видно, что около мусорных баков навалили огромную кучу мусора, которую давно не вывозили. Рядом расположен жилой дом, а около мусорников паркуют машины.

Пользователи сети в комментариях под постом описали ситуацию.

Как сообщал "Апостроф", пользователей социальных сетей возмутили горы мусора в оккупированной российской армией Алупке в Крыму.

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