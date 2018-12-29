В Харькове заметили в продаже военную технику: фото

В Харькове продают военную технику.

Соответствующие фото опубликованы на странице Харьков 1654 в Facebook.

"На Клочковской продается свеженький БТР. Недавно цена была $30к, но сейчас цену снизили. Никому не надо?)" – говорится в сообщении.

При этом в комментариях пишут, что это не совсем БТР.

"Во-первых, не БТР, а БРДМ. Во-вторых, не такой уж и "свеженький" - прим 70-е годы прошлого столетия, в лучшем случае середина 80-х :) Но главное - пулемет не настоящий, толку с него. А вот с пулеметом было бы другое дело: подрезал кто-то, а догнать не сможешь - можно пулеметом воспользоваться", - комментирует Игорь Новохацкий.

В сети также стали предлагать свою цену за этот товар.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Житомирской области через интернет продавали бронетранспортеры и другую военную технику.