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Они уничтожают наш флаг: "президентская" реклама Бойко не на шутку разозлила сеть

понедельник, 31 декабря 2018, 09:39

В рекламном ролике партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", лидерами которой являются Юрий Бойко и Вадим Рабинович, зарисовали флаг Украины.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил блогер Юрий Гудименко.

"Переключал каналы, увидел рекламу Бойко с Рабиновичем на "Интере". Мозг подсказал, что с картинкой что – то не так. Потом я даже понял, что именно не так, но решил, что так не может быть. Ну не может. Не может. Не бывает", – написал он.

По словам Гудименко, впоследствии его предположение подтвердил его коллега.

"На видео с 0:33 до 0:35 четко видно, что украинский флаг над зданием Верховной Рады размыт (заблюрен). Его не видно, а вместо него – просто пятно... У меня слов нет... Это даже не цинизм, это вообще я не *бу знать что. Одни на фронте жизнью рискуют, чтобы этот флаг вернуть в Донецк и Луганск, другие стыдятся его в Киеве. Это п*здец, собачка, это полный п*здец", - написал блогер.

Позже Гудименко отметил, что согласно правилам использования политической рекламы, в ней запрещено использовать государственные символы.

"Но в этом же ролике за несколько секунд до закрашенного флага над парламентом в кадр попадает Рабинович, у которого на пиджаке значок нардепа в виде того же самого флага Украины. И ничего, не закрашен. Да и вообще, какого х*я. Нельзя показывать – сними бл*дь эту многострадальную Раду с другого ракурса и не закрашивай флаг моей страны, х*ила",

– добавил он.

Находка Гудименко вызвала бурю возмущения среди комментаторов.

Как сообщал "Апостроф", ранее россиян оскорбило "патриотическое" видео от скандальной пропагандистки Кремля.

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