Пропагандистов Путина поймали на воровстве украинских песен: сеть требует сатисфакции

Российский "Первый канал" использовал песню группы "Бумбокс" "Вахтерам" в эфире без разрешения.

Об этом в Facebook написал продюсер коллектива Алексей Согомонов.

"Старая привычка шастать в интернете привела к тому что я наткнулся на выступление Шаэна Оганесяна в шоу "Голос" на Первом канале. Шаэн пел "Вахтерам", прошел в финал и наставником у него Баста. Круг замкнулся, хе-хе. Естественно, мы не давали разрешения Первому каналу на использование песни", - написал он.

Согомонов предложил попросить "как армянский продюсер, русского человека Эрнста" купить украинским военным на передовую "хотя бы один танк".

"От Первого канала, cамого лучшего в мире шоу "Голос", освященный всеми наставниками, танк для Украинского Фронта!" Мы бы все песни отдали, честное-благородное", - добавил он.

В свою очередь комментаторы заявили, что российские пропагандисты также использовали без разрешения и другие песни.

Как сообщал "Апостроф", ранее депутат Рады устроил шикарный праздник с советскими песнями.