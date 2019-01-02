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Берите расписку: криминолог объяснил суть закона о "согласии на секс"

среда, 02 января 2019, 11:20

Если вы по каким-то причинам не уверены в благонадежности своего партнера, то перед половым актом лучше взять письменную расписку согласия на секс.

Такой совет в комментарии "Апострофу" дал профессор кафедры криминального и криминально-процессуального права НаУКМА Николай Хавронюк.

"Мы фактически имплементировали Стамбульскую конвенцию, хотя не ратифицировали ее. Есть общее понимание, что именно так и должно быть, то есть секс требует согласия. Когда людям говорят, что на секс должно быть согласие, это более четкая формулировка, чем сейчас, потому как сейчас статьи не охватывают случаев изнасилования без физического насилия, угроз, но при этом нет и согласия. Многие шутят, что нужно теперь брать письменные расписки со своих партнеров. Да, если вы не уверены в своем партнере, то берите расписку", - подчеркнул он.

Подробнее об этих изменениях читайте в материале "Апострофа": Расписка для секса: как не стать насильником на супружеском ложе.

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