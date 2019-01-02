Как найти работу в Украине в 2019 году: что нового придумали власти

В Украине с 1 января 2019 года начнут работать карьерные советники, которые должны помочь украинцам с активным поиском работы.

Так, как сообщается в материале "Апострофа", институт карьерных советников появится при центрах занятости.

Согласно плану властей, советники должны помочь безработным украинцам максимально быстро найти новое место работы.

В их обязанности будут входить консультации безработных относительно наличия вакансий по профессии. Также они будут консультировать украинцев относительно затребованности их профессий на рынке труда. Помимо этого советники смогут объяснить украинцам все плюсы самозанятости по той или иной профессии.

Стоит отметить, что по сути, карьерные советники будут делать то же самое, что сейчас делают обычные работники центров.

Однако есть и значительное новшество: с 1 января карьерные советники вместе с безработным будут составлять индивидуальный план для трудоустройства безработного. Если безработный откажется его подписывать, либо нарушит один из его пунктов без уважительных причин, то потеряет свой статус, а вместе с ним и денежное пособие.

Подробнее о бюджетных новшествах для украинцев читайте в материале "Апострофа": Новые налоги, инфляция и монетизация субсидий: что ждет Украину в новом году.