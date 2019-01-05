Землю накроет первое в году затмение: что нельзя делать

Накануне Рождества, 6 января, произойдет первое в 2019 году солнечное затмение.

Об этом сообщает "Сегодня".

Как отмечается, затмение начнется в 5:28 по киевскому времени. Произойдет не полное затмение, а лишь частичное.

Солнечное затмение 6 января смогут наблюдать жители северо-восточной Азии, юго-запада Аляски, Дальнего Востока России и востока Монголии. Украинцы, как и большинство жителей Земли, это солнечное затмение смогут смотреть онлайн.

По мнению многих специалистов, космические ритмы имеют влияние на человеческий организм, поэтому в период солнечных затмений рекомендуется придерживаться определенных правил.

В частности, в период затмений людям свойственны импульсивные и непродуманные поступки, на первый план выходят конфликтные ситуации и прошлые противостояния. А потому важно не поддаваться эмоциональным всплескам, чтобы избежать негативного влияния затмения на жизнь в дальнейшем.

Также стоит воздержаться от принятия особенно важных решений, например не рекомендуется в период затмений вступать в брак или разводиться.

Следует стараться быть сдержанными, не скандалить и не выяснять отношений с окружающими. Составляйте планы на ближайшее будущее, но пока не спешите с их реализацией. Сдерживайте желание критиковать и предъявлять претензии людям.

Рекомендуется также отказаться от тяжелых физических нагрузок, отдайте предпочтение отдыху и расслаблению. Проявляйте осторожность в транспорте, за рулем, на дорогах, не стоит в этот период совершать поездки и путешествовать.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", летом 2018 годаочевидцы по всему миру показали зрелищные фото лунного затмения.