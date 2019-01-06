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"Море" туристов: в сети показали новогодние фото и видео Керченского моста

воскресенье, 06 января 2019, 05:46

В сети показали фото "множества туристов" на новогодние праздники на Керченском мосту.

Об этом сообщает блогер RoksolanaToday&Крым на своей странице в Twitter.

Я смотрю, злые люди даже не спрашивают, как к нам на НГ туристов навалило. Да, навалило. Фото 31 декабря - пруть ,успеть хотят! ПЫ,СЫ до марта 2014 НОВОГОДНИЙ туризм уверенно и стабильно набирал у нас! Но тут пришла родная гавань...", - написала она.

Также RoksolanaToday&Крым добавила видео-поздравление блогера с Новым годом с Крымского моста.

Как сообщал "Апостроф", в сети опубликовали фото пустого вокзала в оккупированном Россией Крыму. Также пользователей соцсетей в очередной раз поразило отсутствие туристов в оккупированном Россией Крыму. А ранее Ялта удивила пользователей соцсетей отсутствием какого-либо выбора продуктов в супермаркетах, - на полках был представлен только один продукт.

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