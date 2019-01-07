Бойцы ВСУ в стихах поздравили украинцев с Рождеством: видео

Бойцы 40-й отдельной артиллерийской бригады ВС Украины поздравили украинцев с Рождеством.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба подразделения в Facebook.

На видео можно увидеть Деда Мороза и нескольких бойцов ВСУ, которые в стихах заверяют, что не отдадут Донбасс России. Также они желают в праздник украинцам всего наилучшего.

Как сообщал "Апостроф", ранее ВСУ забавным фото поздравили украинцев с праздником Святого Николая. Помимо этого ВСУ передали с передовой поздравления с Днем независимости. Судя по видео, поздравление получилось коллективным. Несколько военнослужащих, в том числе и женщины, один за другим желали мира, добра, здоровья.Также украинские военные опубликовали красочный календарь на 2019 год. Красным в календаре отмечены праздники, а снизу указаны важные для нас даты.