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Еда закончилась: в сети показали печальные фото супермаркета на оккупированном Донбассе

понедельник, 07 января 2019, 23:47

В сети обнародовали фотографии пустого супермаркета на Донбассе.

Об этом сообщает блогер под ником "БыльБылева" на своей странице в Twitter.

В социальных сетях опубликовали снимки пустых полок в супермаркете на оккупированном Донбассе. На фото видно, что холодильные камеры и морозильники полностью пустуют. Немного продукции выставлено лишь на полках магазина.

Пользователей сети такая ситуация удивила и они прокомментировали отсутствие еды на Донбассе.

Как сообщал "Апостроф", в интернете обнародовали снимки из магазинов на оккупированном боевиками незаконных вооруженных формирований Донбассе. А ранее координатор группы "Стоп Террор" Семен Кабакаев заявил, что гуманитарная ситуация на оккупированном Донбассе не является катастрофической, но люди пребывают в очень тяжелых условиях. Также оккупационные "власти ДНР" опубликовали статистику по демографической ситуации на временно оккупированных территориях Донецкой области.

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