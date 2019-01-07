Еда закончилась: в сети показали печальные фото супермаркета на оккупированном Донбассе

В сети обнародовали фотографии пустого супермаркета на Донбассе.
Об этом сообщает блогер под ником "БыльБылева" на своей странице в Twitter.
В социальных сетях опубликовали снимки пустых полок в супермаркете на оккупированном Донбассе. На фото видно, что холодильные камеры и морозильники полностью пустуют. Немного продукции выставлено лишь на полках магазина.
Пользователей сети такая ситуация удивила и они прокомментировали отсутствие еды на Донбассе.
Как сообщал "Апостроф", в интернете обнародовали снимки из магазинов на оккупированном боевиками незаконных вооруженных формирований Донбассе. А ранее координатор группы "Стоп Террор" Семен Кабакаев заявил, что гуманитарная ситуация на оккупированном Донбассе не является катастрофической, но люди пребывают в очень тяжелых условиях. Также оккупационные "власти ДНР" опубликовали статистику по демографической ситуации на временно оккупированных территориях Донецкой области.