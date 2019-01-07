Очень похоже на тюрьму: в сети показали грустные фото курорта в Крыму

В оккупированном Россией Крыму пешую тропу оградили забором, который в сети назвали "тюремным".

Об этом сообщает пользователь сети под ником SeaFlight на своей странице в Twitter.

"Симулятор тюрьмы открылся на тропе Ливадия-Ялта. Когда-то можно было идти и ощущать ветер с моря, смотреть на волны. Теперь здесь только решетки и забор", - написал он.

На фото видно, что место для пешеходов сделали очень узкое и с обоих сторон оградили высоким забором. С одного бока он бетонный, а с другого - сетка, которая установлена так, чтобы невозможно было перелезть.

\

Пользователей сети также удивил забор. Один из них объяснил, зачем территорию оградили: "Там рядом санаторий, который ФСБшники себе к рукам прибрали. Боятся".

Как сообщал "Апостроф", жители оккупированной Ялты пожаловались в сети на то, что повсюду ставят заборы. Крымчане возмущаются, что скоро и погулять негде будет. Также в сети показали фото шестиметрового забора вдоль трассы Ялта-Симферополь, который перегораживает часть территории поселка Олива в оккупированном Крыму. А пирс на одном из пляжей Алушты в оккупированном Россией Крыму окружили металлическими решетками.