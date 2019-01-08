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​Непогода в Украине: появился список самых проблемных автодорог

вторник, 08 января 2019, 21:19

Из-за обильных снегопадов в Украине усложнился проезд автотрассами в ряде областей Украины.

Об этом сообщает "Укравтодор".

По состоянию на утро 8 января снег продолжает идти в Киевской, Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях. Несмотря на осадки в ряде областей, проезд по дорогам государственного значения обеспечен.

Снег и порывистый ветер до 20-25 м/с привели к образованию заносов высотой до 80 сантиметров на дорогах Запорожской области. Чтобы расчистить дороги, движение для грузовиков и автобусов ограничили на таких участках:

  • М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск, км 475 + 500 — км 557 + 000 (от поселка Приазовское до Бердянска);
  • Н-30 Токмак-Бердянск, км 45 - км 143 (от Токмака до села Азовское);
  • М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск, км 557 + 000 - км 604 + 086 (от села Азовское до границы с Донецкой областью);
  • Т-08-19 Бильмак-/М-14/км 0 + 000 — км 51 + 015 (от поселка Бильмак до села Осипенко Бердянского района;
  • Т-08-21 / Н-30 / - Приморск, км 0 +000 - км 36 +000 (от села Панфиловка Черниговского района до Приморска).

Как сообщал "Апостроф", в связи с ожидаемыми морозами до -13 градусов в столице открыли несколько пунктов обогрева, где всем желающим предоставят горячий чай и окажут помощь в случае обморожения.

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