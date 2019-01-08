Сети впечатлило фото рождественского танка ВСУ

В сети показали фото необычного танка, который нарядили к Рождеству.

Соответствующее фото опубликовал Алексей Бобовников в Facebook.

"Рождественского танка вам в ленту с утра. Потому что генеральный спонсор безопасного Рождества - украинская армия", - подписал снимок он.

Пост набрал большое количество лайков и репостов.

Как сообщал "Апостроф", ранее ВСУ забавным фото поздравили украинцев с праздником Святого Николая. Помимо этого ВСУ передали с передовой поздравления с Днем независимости. Судя по видео, поздравление получилось коллективным. Несколько военнослужащих, в том числе и женщины, один за другим желали мира, добра, здоровья.Также украинские военные опубликовали красочный календарь на 2019 год. Красным в календаре отмечены праздники, а снизу указаны важные для нас даты.