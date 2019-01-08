Украинский "Руслан" использовали для доставки спутника на космодром: опубликованы фото

Украинский самолет участвовал в доставке спутника для запуска ракеты Ariane 5.

Об этом сообщил авиаблогер Виталий Трубников на своей странице Facebook, публикуя соответствующие фото.

"Украинский самолет Антонов Ан-124 привез на космодром во французской Гвиане спутник для первого в этом году запуска ракеты Ariane 5. Телекоммуникационный спутник Hellas-Sat 4/SaudiGeoSat 1 производства Lockheed Martin по заказу Саудовской Аравии. Запуск запланирован 5 февраля", - пишет он.

Как сообщал "Апостроф", ранее украинский "Руслан" спас Boeing, застрявший в зоне вечной мерзлоты. Кроме того, украинская "Мрия" совершила серию уникальных полетов в Южной Америке. Также СМИ узнали о сотрудничестве "Антонова" с компанией Илона Маска. Помимо этого, ГП "Антонов" подписало с китайской компанией Aerospace Industry Corporation of China соглашение о сотрудничестве по самолету Ан-225 "Мрия", который является крупнейшим в мире и пока существует в единственном экземпляре.