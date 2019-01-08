Украину ждут две оттепели: синоптик назвала даты

В ближайшие дни – 10 и 14 января в Украину придет оттепель.

Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко в Facebook.

"8 января в Украине будет холодно, днем -2-7, на севере до -10 градусов, снег будет сыпать только на юго-востоке. 9 января холода удержатся: ночью -7-14 градусов, на севере и в центре до -16 градусов. Снег - на Западе, Севере и в Крыму. 10 января - потепление до оттепели, на Севере и Западе -1-4 градуса. Снег, на юге - с дождем", - пишет она.

На следующий день ожидается похолодание, но потом снова вернется оттепель.

"11 января - снова похолодание, только на Востоке и Юге -2 + 3 градуса. Осадки, на Западе - в основном сухо. 12 января ночью морозно, днем в субботу и в течение суток 13 января, потеплеет ощутимо. Периодические осадки, на юге будет преобладать сухая погода. 14 января, на Василия, ночью небольшой морозец, днем оттепель. Временами осадки, на юге - без осадков", - рассказывает Диденко.

Как сообщал "Апостроф", ранее появился прогноз погоды в Украине на следующие три года.