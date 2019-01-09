Наполеон на Донбассе: в сети показали забавное фото боевика ДНР

В сети опубликовали забавную фотографию боевика так называемой ДНР на Донбассе.

Об этом сообщает блогер под ником Necro Mancer на своей странице в Twitter.

"В какой там у нас палате Наполеоны?", - написал он и разместил фото, где один из боевиков надел на себя шляпу, как у Наполеона.

Как сообщал "Апостроф", в сети опубликованы фото боевиков террористических группировок ДНР и ЛНР, судя по которым, те в основном заняты употреблением спиртного и развлечениями и иногда роют окопы. Также в интернете появилось забавное фото из города Алчевск Луганской области, который сейчас находится под контролем боевиков так называемой ЛНР. Кроме этого стало известно о конфузе ЛНР. В эфире телеканала террористической ЛНР внезапно появились субтитры на украинском языке.