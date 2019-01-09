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Сети возмутила карта с российским Крымом в Киеве: фото

среда, 09 января 2019, 16:49

В Киеве на автостанции Выдубичи заметили карту, на которой Крым оказался российским.

Соответствующие фото опубликовал Виталий Бодрый в группе Виноградарь в Facebook.

На снимках можно увидеть табло с картой, на которой Крым вдруг стал частью России.

В сети тут же стали обсуждать увиденное.

Как сообщал "Апостроф", известное украинское издание "Крым. Реалии" уже дважды публиковало карту, где оккупированный Крым значится российской территорией. Также ранее соцсети разгневала детская игра с картой Украины без Крыма.. Кроме того, в харьковском мини-детском саду Dada SPACE на уроке детям показывали карту Украины без оккупированного Крыма. К тому же ранее на Буковине праздновали День Соборности с картой Украины без Крыма.

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