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​В Днепре мужчина убил своего сына и покончил с собой

среда, 09 января 2019, 04:31

7 января в одном из садовых товариществ в Приднепровске мужчина по неизвестным причинам убил своего 8-летнего сына, после чего повесился.

Об этом сообщает "Информатор".

Так, на Рождество, ближе к обеду, мужчина решил поехать на дачу. Он взял с собой своего 8-летнего сына и сообщил об этом жене.

Через какое-то время оба перестали выходить на связь, из-за чего женщина забила тревогу и позвонила в полицию.

Переживания были не напрасны. Когда правоохранители подъехали к дому и осмотрели территорию, то увидели мужчину повешенным на ветке дерева. Мальчик же сидел в автомобиле, возле него стоял баллон с неизвестным газом. Краны были открыты, а ребенок не подавал никаких признаков жизни.

На место происшествия сразу же вызвали следственно-оперативную группу и судмедэкспертов. Предварительно, видимых следов насильственной смерти на теле мальчика не было. По неподтвержденной информации, мужчина, перед тем как совершить все это, оставил сообщение или записку, однако, что именно он написал - неизвестно.

В пресс-службе ГУ НП отметили, что по данному факту в полиции открыли два уголовных производства — по пункту 2 части 2 статьи 115 (очевидное убийство несовершеннолетнего) и по части 1 статьи 115 (самоубийство).

Как сообщал "Апостроф", 20 декабря в Кривом Роге (микрорайон Заречный) из окна многоэтажки на 10 этаже выпрыгнула женщина с ребенком, в результате чего оба погибли.

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