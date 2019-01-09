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В сети устроили скандал из-за матерной доставки еды в Раду

среда, 09 января 2019, 22:18

Сотрудникам McDonald's пришлось объясниться перед Верховной Радой за "нецензурную" надпись на упаковке с заказанной едой.

Об этом в Facebook рассказала сотрудница аппарата ВР Мелания Подоляк.

"В Верховной Раде Украины работают не только нардепы, но и простые юные стаферы, которые любят иногда в тяжелый рабочий день "погрешить" нездоровой пищей. Так вот, дорогие Glovo или McDonald's - если это критическое послание было направлено на каких-то конкретных сотрудников ВРУ, то вы скажите. Хотя бы в бургеры не наплевали?" - написала она, опубликовав соответствующее фото.

В свою очередь сотрудник PR-отдела ресторана объяснила Подоляк, что на упаковке - латинские буквы XYU, которые обозначают окончание кода заказа, а сотрудница ресторана написала их машинально.

"Все друг перед другом извинились, нам пообещали компенсировать. Как сказала мне сотрудница "у нас одна половина отдела поседела от стресса, а которая не поседела, просто еще не слышала об этом случае", - добавила она.

Как сообщал "Апостроф", ранее матерное название детского магазина в РФ вызвало громкий скандал.

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