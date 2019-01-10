Затащили в авто и скрылись: под Киевом похитили молодого парня

10 января в селе Святопетровское Киево-Святошинского района неизвестные силой затолкали в авто и увезли молодого человека.

Об этом сообщает "Информатор".

Так, молодого парня схватили на улице, затащили в автомобиль и скрылись в неизвестном направлении.

Согласно сообщению, правоохранители разыскивают минивэн темно-коричневого цвета с номером АА5462ВХ. Марка автомобиля устанавливается. Предварительно, автомобиль находится на территории Киева.

Полиция ввела оперативный план "Перехват".

Как сообщал "Апостроф", во вторник, 18 декабря, на КПП "Березань" правоохранители остановили микроавтобус, в котором вместо багажа обнаружили похищенного жителя Сум.

"На КПП "Березань" автодороги Киев-Харьков полицейские Киевщины остановили микроавтобус "Фольксваген" с целью проверки документов. Из салона правоохранители услышали крики о помощи.

Ранее в Киеве средь бела дня похитили мужчину.