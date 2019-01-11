"Встают" с колен: сети позабавило жалостливое обращение россиян к Путину

В сети опубликовали видеозапись обращения работников птицефабрики на Дальнем Востоке России к президенту РФ Владимиру Путину.

Об этом сообщают в группе "Усы Пескова" в Facebook.

Работники птицефабрики в Приморском крае в России просят Путина помочь работе предприятия, которое закрывается.

"В настоящее время в Приморском крае при молчаливом согласии местной власти физически погибают две птицефабрики", - говорят работники.

Также они отметили, что из-за этого около тысячи человек остаются без работы.

"Просим вас обратить внимание на неотвратимую беду и оказать содействие. Просим вас принять меры и разобраться", - обратились сотрудники птицефабрики к Путину.

В сети с юмором отреагировали на данное обращение.

"Бесконечно можно смотреть на три вещи. Как горит огонь, как течет вода и как российская промышленность встает с колен", - прокомментировали видео в сети.

Как сообщал "Апостроф", один из жителей оккупированного Российской Федерацией Крыма записал "обращение" к президенту России Владимиру Путину, пожаловавшись на проблемы на полуострове. Также в интернете обнародовали видео обращения старшины Воздушно-десантных войск России Асхаба Алибекова к президенту Российской Федерации Владимиру Путину, в котором он обвиняет его во вранье об Украине. Кроме этого, ранее пользователи интернета подняли на смех обращение главарей так называемой Донецкой народной республики (ДНР) к президенту Российской Федерации Владимиру Путину, в котором они жалуются на "узурпирование власти" советником главы Кремля Владиславом Сурковым.