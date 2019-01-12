Жителя Сибири напугали "украинские флаги" в заповеднике: опубликовано видео

В сети опубликовали видео, где жителя Сибири напугали "флаги Украины" в заповеднике.

Об этом сообщают в группе Nova Gorlivka в Facebook, где разместили запись.

На видео показано, что россиянин идет по заповеднику и снимает на камеру. На деревьях мужчина увидел якобы нарисованные флаги Украины. Его это напугало.

"Красноярск. В заповеднике столбы. Что творится? Почему флаги государства Украина по всему заповеднику? Куда смотрит власть?", - комментирует он.

Отметим, что на столбах нарисованы цвета флага Украины, однако они перепутаны - с желтой полосой вверху.

Как сообщал "Апостроф", по центру Киева 5 ноября прогуливался мужчина с российским триколором на плечах.